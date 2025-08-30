Milli Piyango sonuçları açıklandı! Milli Piyango kazanan rakamlar! 30 Ağustos Cumartesi Milli Piyango sonuç sorgulama!

Milli Piyango sonuçları duyuruldu! 30 Ağustos Cumartesi gününe ait Milli Piyango Online sonuçlarının açıklanmasını bekleyen birçok kişi, sorgulama ekranına ulaşmaya çalışıyor. Çekilişte hangi numaraların kazandığı ve büyük ikramiyenin sahibine ulaşıp ulaşmadığı araştırılıyor. Peki, bu hafta Milli Piyango'da büyük ikramiye miktarı ne kadar? İşte 30 Ağustos 2025 tarihli Milli Piyango çekilişi için canlı takip ve sonuç sorgulama ekranı! Çekilişi canlı izlemek isteyenler için detaylar belli oldu.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ALINIR?

Milli Piyango tamamen şansa dayalı bir oyun sistemidir. Önceden basılmış biletler üzerinde 0 ile 10 arasındaki rakamların sıralı şekilde yer aldığı numaralar bulunur. Bu biletleri satın alarak çekilişe katılabilir ve ikramiye kazanma şansı elde edebilirsin.

Bilet türleri üç farklı kategoride satılır: tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet. Aldığın bilet türüne göre kazanacağın ikramiye de değişiklik gösterir.

Bilet satın alma yolları:

• www.millipiyangoonline.com adresi üzerinden

• Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden

• Yetkili satış bayileri aracılığıyla

NASIL KAZANIRIM?

Çekiliş günü, küreden çıkan numaralar senin bilet numaranla eşleşirse ikramiye kazanırsın. İkramiye kategorileri farklı şekillerde sınıflandırılır:

• İkramiye Kategorileri: Kazanılan ikramiye, numaranın hangi sıradaki hanelerle eşleştiğine bağlıdır.

• Amorti: Çekilişte 2 amorti rakamı belirlenir. Eğer biletinin son hanesi bu rakamlardan biriyle eşleşirse, biletin bedeli kadar ödül kazanırsın.

• Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiye çıkan numaradan yalnızca tek hanesi farklı olan bilet sahipleri teselli ikramiyesi alır.

Bilet türüne göre ödül paylaşımı:

• Tam bilet: İkramiyenin tamamı kazanılır.

• Yarım bilet: İkramiyenin yarısı alınır.

• Çeyrek bilet: İkramiyenin dörtte biri kazanılır.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

Milli Piyango sonuçları: