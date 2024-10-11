Milli maç takvimi! Türkiye A Milli Takım maçları ne zaman?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında karşılaşacağı Karadağ ile tarihte 5. kez rakip olacak. Peki, Milli maç takvimi! Türkiye A Milli Takım maçları ne zaman?

TÜRKİYE A MİLLİ TAKIM MAÇLARI NE ZAMAN?

TÜRKİYE - KARADAĞ 11.10.2024 21:45

İZLANDA - TÜRKİYE14.10.2024 21:45

TÜRKİYE - GALLER 16.11.2024 20:00

KARADAĞ - TÜRKİYE 19.11.2024 22:45