Milli maç takvimi! Türkiye A Milli Takım maçları ne zaman?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Peki, Milli maç takvimi ne? Türkiye A Milli Takım maçları ne zaman?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında karşılaşacağı Karadağ ile tarihte 5. kez rakip olacak. Peki, Milli maç takvimi! Türkiye A Milli Takım maçları ne zaman?
TÜRKİYE A MİLLİ TAKIM MAÇLARI NE ZAMAN?
TÜRKİYE - KARADAĞ 11.10.2024 21:45
İZLANDA - TÜRKİYE14.10.2024 21:45
TÜRKİYE - GALLER 16.11.2024 20:00
KARADAĞ - TÜRKİYE 19.11.2024 22:45