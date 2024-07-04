Mili maç ne zaman? EURO 2024 Türkiye çeyrek final maçı ne zaman?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Son 16 Turu'nda Avusturya ile karşılaştı. Mücadele 2-1 Türkiye'nin üstünlüğüyle sona erdi. Müsabakadan 2-1 zaferle ayrılan ay-yıldızlılar, son 8 takım arasına adını yazdırdı. Mili maç ne zaman? EURO 2024 Türkiye çeyrek final maçı ne zaman?

EURO 2024 TÜRKİYE ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Avusturya karşısında kazanan A Milli Takım adını çeyrek finale yükseldi. Ay-yıldızlıların rakibi ise Romanya'yı mağlup eden Hollanda oldu.

Hollanda - Türkiye mücadelesi 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

EURO 2024 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

5 Temmuz 19:00 İspanya - Almanya

5 Temmuz 22:00 Portekiz - Fransa

6 Temmuz 19:00 İngiltere - İsviçre

6Temmuz 22:00 Hollanda - Türkiye

MİLLİ TAKIMDA İKİ OYUNCU CEZALI OLACAK

Ay Yıldızlılar, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaştı.

Türkiye, karşılaşmayı 2-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi ve Hollanda'nın rakibi oldu.

Orkun, 11. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

İsmail Yüksek ise 42. dakikada sarı kart görerek bir sonraki maç için cezalı oldu.