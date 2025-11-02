Milan Roma maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI izleme linki var mı?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor; Milan, sahasında Roma ile kozlarını paylaşıyor. Futbolseverler, bu kritik karşılaşmayı canlı izlemek için maçın başlama saati, yayıncı kanal ve yayının şifresiz olup olmadığı gibi detayları araştırıyor.
Serie A'da haftanın en dikkat çekici mücadelelerinden biri olan Milan– Roma maçı öncesi sporseverler, yayın bilgilerine ve maçın ne zaman, hangi kanalda ekrana geleceğine dair tüm ayrıntıları merak ediyor.
MİLAN – ROMA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
İtalya Serie A'da haftanın en heyecan verici karşılaşmalarından biri olan Milan– Roma mücadelesi, 2 Kasım Pazar günü futbolseverlerle buluşuyor. Karşılaşma S Sport Plus, Tivibu Spor 1 ve S Sport 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
S SPORT PLUS CANLI YAYIN BİLGİLERİ
Milan– Roma maçını S Sport Plus platformu üzerinden izlemek isteyen futbol tutkunları, yayın hizmetine internet aracılığıyla erişebilecek. Karşılaşma, şifreli olarak yayınlanacaktır.
TİVİBU SPOR 1 CANLI YAYIN BİLGİLERİ
Maç, Tivibu Spor 1 kanalından da futbolseverlerle buluşacak. Tivibu 78. kanal üzerinden ve Türksat uydusu aracılığıyla şifreli şekilde izlenebilecektir.
S SPORT 2 CANLI YAYIN BİLGİLERİ
Müsabaka ayrıca S Sport 2 kanalında da ekrana gelecek. Yayın; Kablo TV 241, Turkcell TV+ 78 ve Vodafone TV 12. kanal üzerinden, Türksat uydusu aracılığıyla şifreli olarak izlenebilecektir.
MİLAN – ROMA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
Milan ile Roma arasındaki Serie A mücadelesi, 2 Kasım Pazar günü oynanacak.
MİLAN – ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?
Zirve mücadelesi niteliğindeki bu karşılaşma, 22:45'te başlayacak.
MİLAN – ROMA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Dev mücadeleye ev sahipliği yapacak olan Giuseppe Meazza Stadyumu, Milano'da futbolseverleri ağırlayacak. Milan, kendi taraftarı önünde Roma karşısında üç puan mücadelesi verecek.