Mike Tyson kimdir, kaç yaşında? Tyson, 1980'lerin sonlarına doğru boks dünyasına adım atarak, kısa sürede ün kazandı. 20 yaşında dünya ağır siklet şampiyonluğuna ulaşarak, tarihin en genç şampiyonu olmuştur. Mike Tyson'ın hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Birçok kişi Mike Tyson'ın sporculuk kariyerini merak ediyor. Peki, Mike Tyson kimdir? Mike Tyson kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

MIKE TYSON KİMDİR?

Mike Tyson, 30 Haziran 1966 tarihinde doğmuştur. 1985'ten 2005'e kadar profesyonel boks kariyerine devam eden ve 2024'te bir kez daha ringe çıkması planlanan Amerikalı boksördür. Kariyerinin ilk yıllarında "Demir Mike" ve "Çocuk Dinamit" gibi lakaplarla tanınan Tyson, daha sonra "Gezegenin En Kötü Adamı" olarak da bilinir. Tüm zamanların en iyi ağır sıklet boksörlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

1987'den 1990'a kadar tartışmasız dünya ağır sıklet şampiyonu olarak hüküm süren Tyson, ilk 19 profesyonel dövüşünü nakavtla kazandı; bunların 12'si ilk raundda gerçekleşti. 20 yaş, 4 ay ve 22 günlükken ilk kemerini kazanan Tyson, aynı zamanda ağır sıklet unvanını kazanan en genç boksör olma rekorunu elinde tutmaktadır. WBA, WBC ve IBF unvanlarını aynı anda elinde bulunduran ilk ağır sıklet boksörü olmasının yanı sıra, bunları üst üste birleştiren tek ağır sıklet boksörüydü. 1988'de Michael Spinks'i ilk raundda 91 saniyede nakavt ederek doğrusal şampiyon oldu.

Ancak 1990 yılında, boks tarihinin en büyük sürprizlerinden birine imza atarak, Buster Douglas tarafından nakavt edilerek unvanını kaybetti. Tyson'ın kariyerindeki en büyük sarsıntılardan biri de 1992'de yaşandı; tecavüz suçundan suçlu bulunarak altı yıl hapis cezasına çarptırıldı. Üç yıl sonra şartlı tahliye ile serbest bırakıldı.