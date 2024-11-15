Teksas'ta bulunan AT&T Stadı'nda gerçekleştirilecek Mike Tyson - Jake Paul boks maçı Cuma gecesini, Cumartesi'ye bağlayan gece 04.00'te başlayacak. Mike Tyson Jake Paul maçı bu gecemi, yarın gece mi?

MİKE TYSON'DAN RAKİBİNE TOKAT

80 milyonluk ödül havuzuyla dünyanın konuştuğu karşılaşma öncesinde tartıya çıkan Mike Tyson ve Jake Paul arasında gerginlik yaşandı.

Mike Tyson, Jake Paul ile karşı karşıya geldiği sırada rakibine tokat attı. Jake Paul bu olaya karşılık vermezken çevredekilerin araya girmesiyle ikili uzaklaştırıldı.

MİKE TYSON JAKE PAUL MAÇI BU GECEMİ, YARIN GECE Mİ?

Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçı, 16 Kasım Cumartesi günü saat 04.00'da başlayacak.

Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Dallas Cowboys'a da ev sahipliği yapan, Teksas eyaletine bağlı Arlington şehrindeki 80 bin kişilik AT&T Stadı'nda gerçekleştirilecek müsabaka dijital yayın platformu Netflix'ten canlı yayınlanacak.

8 RAUNT ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLECEK

AT&T Stadı'nda merakla beklenen müsabaka öncesi süper orta sıklette Neeraj Goyat-Whindersson Nunes, yarı orta sıklette Mario Barrios-Abel Ramos ve süper hafif sıklette Katie Taylor-Amanda Serrano maçları yapılacak.

Bu üç müsabakanın ardından gecenin ana etkinliğinde ise Jake Paul ile Mike Tyson ringe çıkacak. Müsabaka, iki dakikalık 8 raunt üzerinden gerçekleştirilecek.

Maç bu gece oynanacak.