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Midtjylland hangi ülkenin takımı? MIDJ hangi takım, açılımı ne?

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında yarın Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Peki, Midtjylland hangi ülkenin takımı?

Danimarka'nın Herning şehrindeki MCH Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.Karşılaşmayı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida üstlenecek. Dördüncü hakem ise Miguel Nogueira olacak. Mücadelede Helder Malheiro VAR, Fabio Oliveira Melo AVAR olarak görev alacak. Midtjylland hangi ülkenin takımı?

MİDTJYLLAND HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Midtjylland, 1999 yılında Danimarka'da Ikast şehrinde kuruldu. Ikast FS ve Herning Fremad takımlarının birleşmesiyle kurulan takım Danimarka'nın birinci ligi olan SüperLiga'da mücadele ediyor.

Kırmızı-siyah ana renklere sahip olan Midtjylland, iç saha maçlarını Herning şehrinde bulunan 11 bin 800 kapasiteli SAS Arena'da oynuyor.

Midtjylland'ın 4 Danimarka SüperLiga, 2 Danimarka Kupası ve 1 Danimarka 2. Lig Kupası bulunuyor.

Midtjylland hangi ülkenin takımı? MIDJ hangi takım, açılımı ne?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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