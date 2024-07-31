Mhael Zgank kimdir? Mhael Zgank kaç yaşında, nereli, branşı ne?
Mhael Zgank, 1 Şubat 1994 doğumlu, Sloven asıllı bir judocu. Türkiye adına yarışan Zgank, İstanbul Büyükşehir Belediyespor bünyesinde kariyerini sürdürüyor. 2016 Rio Olimpiyatları'nda Slovenya adına yarıştı ve 90 kg kategorisinde son 32 turunda elendi. Minsk'te düzenlenen ikinci Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etti ve finalde İsrailli rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Böylece Türkiye'nin organizasyon tarihindeki ilk judo altınını kazandı.
Mikail Özerler, Sloven asıllı Türkiye adına yarışan judocu. İstanbul Büyükşehir Belediyespor bünyesinde kariyerini sürdürmektedir. Mhael Zgank kimdir? Mhael Zgank kaç yaşında, nereli, branşı ne?
MHAEL ZGANK KİMDİR?
Doğum: 1 Şubat 1994 (30 yıl yaşında), Celje, Slovenya
Boy: 1,82 m
Kilo: 90 kg
Mikail Özerler, Sloven asıllı Türkiye adına yarışan judocu. İstanbul Büyükşehir Belediyespor bünyesinde kariyerini sürdürmektedir.
Özerler 2016 Rio Olimpiyatları'nda Slovenya adına yarışmıştı. 90 kg kategorisinde son 32 turunda Sırp rakibine yenilerek elendi.
Özerler, Minsk'te düzenlenen ikinci Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etti. Finalde İsrailli rakibini yenen sporcu altın madalyanın sahibi oldu. Özerler böylece Türkiye'nin organizasyon tarihindeki ilk judo altınını kazandı.