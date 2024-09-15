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Meta'dan dikkat çeken yapay zeka kararı

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Meta, Birleşik Krallık'taki kullanıcıların kamuya açık Facebook ve Instagram verilerini, yapay zeka modellerini geliştirmek için kullanacak. Şirket, veri gizliliği konusunda hassasiyet göstererek, kullanıcıların itiraz haklarını güvence altına alıyor.

Meta, Birleşik Krallık'ta yapay zeka modellerini geliştirmek üzere Facebook ve Instagram kullanıcılarının kamuya açık verilerini kullanma kararını açıkladı. Bu hamle, Avrupa Birliği'nde benzer bir uygulamanın durdurulmasının ardından geldi ve kullanıcıların veri gizliliği hakları ile ilgili yeni düzenlemeleri de beraberinde getirdi. Şirket, kullanıcıların itiraz haklarını koruyarak, onların tercihlerine saygı göstermeye devam edeceğini belirtti.

Meta Yeni Politika Ve Kullanıcı Haklarını Açıkladı

Metaverse ve yapay zeka alanında önemli alanında önemli atılımlar yapan sosyal medya devi Meta, yeni politika ve kullanıcı haklarını duyurdu.

Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'ın ana şirketi olan Meta, yapay zeka modellerini geliştirmek amacıyla cesur bir adım attı. Şirket, yetişkin kullanıcıların platformlarda paylaştığı açık içerikleri yapay zeka eğitiminde kullanma kararı aldı.

Şirket yetkilileri, bu hamlenin yapay zeka sistemlerini daha kapsayıcı ve çeşitli hale getirmeyi amaçladığını belirtti. Kullanılacak içerikler arasında kullanıcı gönderileri, yorumlar, fotoğraflar ve altyazılar yer alıyor. Şirket, bu uygulamayı ilerleyen dönemde başka ülkelere de yaymayı planlıyor.

Bu gelişme, şirketin Avrupa Birliği'nde benzer bir girişimi askıya almasının ardından geldi. İrlanda'daki veri koruma otoritesi, gizlilik endişeleri nedeniyle şirketin yapay zeka asistanlarını sunmasını geçici olarak engellemişti. Şirket, kullanıcı verilerini onay alarak topladığını ve veri kullanımı konusunda şeffaf olduğunu vurguluyor.

Yeni politika sadece yetişkin kullanıcıların halka açık bilgilerini kapsıyor. Şirket, Birleşik Krallık'taki kullanıcı deneyimini iyileştirmek için bu verileri kullanacağını açıkladı. Yeni hamleyle birlikte kullanıcılara, bu uygulamaya itiraz etme hakkı tanınacak ve daha önce itiraz edenlerle tekrar iletişime geçilmeyecek.

Bu arada, İrlanda Veri Koruma Komisyonu, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) kapsamındaki denetimlerini sıkılaştırıyor. Komisyon, Google'ın Avrupa Birliği veri koruma yasalarına uyumunu incelemek üzere bir soruşturma başlattı. Soruşturma, şirketin yeni dil modeli PaLM2'nin geliştirilme sürecini mercek altına alıyor.

Öte yandan, popüler sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki kullanıcıların verilerini yapay zeka projelerinde kullanmayı sonlandırdığını duyurdu. Bu karar, platformun sohbet robotu Grok'un geliştirilmesinde kullanılan verileri kapsıyor ve bir uyum soruşturmasının ardından alındı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Yapay Zeka

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