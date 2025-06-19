Messi Inter Miami - Porto maçında oynuyor mu, kadroda mı, ilk 11'de mi?

FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup maçları devam ediyor. "Inter Miami - Porto" karşılaşması 19 Haziran Perşembe günü saat 22.00'de canlı yayınlafutbolseverlerle buluşuyor. Peki, Messi Inter Miami - Porto maçında oynuyor mu, kadroda mı, ilk11'de mi?

MİAMİ PORTO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Inter Miami ile Porto arasındaki FiFA Kulüpler Dünya Kupası maçı, TRT 1 kanallarından canlı maç izlenebilecek.

INTER MİAMİ-PORTO MAÇI SAAT KAÇTA?

Inter Miami-Porto Maçı, saat 22:00 başlayacak.

MESSİ INTER MİAMİ - PORTO MAÇINDAKADRODA MI?

Miami - Porto maçı kadroları henüz açıklanmadı.

INTER MİAMİ-PORTO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Inter Miami ve Porto, karşı karşıya geleceği FiFA Kulüpler Dünya Kupasi maçı, Atlanta'da, Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanacak.