Messi Inter Miami - Porto maçında oynuyor mu, kadroda mı, ilk 11'de mi?
FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup maçları kapsamında Inter Miami ve Porto takımları karşı karşıya geliyor. 19 Haziran Perşembe günü saat 22.00'de canlı yayınlanacak olan maç, futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor. Inter Miami'nin hangi ülkenin takımı olduğu ve hangi ligde oynadığı merak konusu. Peki, Messi Inter Miami - Porto maçında oynuyor mu, kadroda mı, ilk11'de mi?
FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup maçları devam ediyor. "Inter Miami - Porto" karşılaşması 19 Haziran Perşembe günü saat 22.00'de canlı yayınlafutbolseverlerle buluşuyor. Peki, Messi Inter Miami - Porto maçında oynuyor mu, kadroda mı, ilk11'de mi?
MİAMİ PORTO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Inter Miami ile Porto arasındaki FiFA Kulüpler Dünya Kupası maçı, TRT 1 kanallarından canlı maç izlenebilecek.
INTER MİAMİ-PORTO MAÇI SAAT KAÇTA?
Inter Miami-Porto Maçı, saat 22:00 başlayacak.
MESSİ INTER MİAMİ - PORTO MAÇINDAKADRODA MI?
Miami - Porto maçı kadroları henüz açıklanmadı.
INTER MİAMİ-PORTO MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Inter Miami ve Porto, karşı karşıya geleceği FiFA Kulüpler Dünya Kupasi maçı, Atlanta'da, Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanacak.