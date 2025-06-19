Messi Inter Miami - Porto maçında oynuyor mu, kadroda mı, ilk 11'de mi?

Messi Inter Miami - Porto maçında oynuyor mu, kadroda mı, ilk 11'de mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup maçları kapsamında Inter Miami ve Porto takımları karşı karşıya geliyor. 19 Haziran Perşembe günü saat 22.00'de canlı yayınlanacak olan maç, futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor. Inter Miami'nin hangi ülkenin takımı olduğu ve hangi ligde oynadığı merak konusu. Peki, Messi Inter Miami - Porto maçında oynuyor mu, kadroda mı, ilk11'de mi?

FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup maçları devam ediyor. "Inter Miami - Porto" karşılaşması 19 Haziran Perşembe günü saat 22.00'de canlı yayınlafutbolseverlerle buluşuyor. Peki, Messi Inter Miami - Porto maçında oynuyor mu, kadroda mı, ilk11'de mi?

MİAMİ PORTO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Inter Miami ile Porto arasındaki FiFA Kulüpler Dünya Kupası maçı, TRT 1 kanallarından canlı maç izlenebilecek.

INTER MİAMİ-PORTO MAÇI SAAT KAÇTA?

Inter Miami-Porto Maçı, saat 22:00 başlayacak.

MESSİ INTER MİAMİ - PORTO MAÇINDAKADRODA MI?

Miami - Porto maçı kadroları henüz açıklanmadı.

INTER MİAMİ-PORTO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Inter Miami ve Porto, karşı karşıya geleceği FiFA Kulüpler Dünya Kupasi maçı, Atlanta'da, Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Fenerbahçe'den En-Nesyri ve Amrabat için tarihi transfer operasyonu

Fenerbahçe'den 60 milyon euroluk tarihi transfer operasyonu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konserde kız arkadaşına sarılırken arkasındaki kadını taciz etti

Konserde kız arkadaşına sarılırken arkasındaki kadını taciz etti
ATM kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın

ATM kullananlar dikkat: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın
ABD'nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor: Seyirci kalamayız

ABD'nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor
Rekabet Kurumu'ndan Vatan Bilgisayar'a 21 milyon lira ceza

Rekabet Kurumu'ndan teknoloji devine 21 milyon lira ceza
Ticaret Bakanlığı'ndan Kocaeli'de boş araziye salatalık döken kişiye dev ceza

Bakanlık o görüntüler üzerine harekete geçti! Dudak uçuklatan ceza
Marmaray'daki 'Mavi gömlekli' için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular

"Mavi gömlekli" için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular
9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu

9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.