Merve Aydın şampiyon oldu mu? Survivor Merve Aydın ne zaman şampiyon oldu?

2024'e girilmesinin ardından yayın hayatına başlayan Survivor 2024 All- Star programında yarışmacı olan Merve Aydın Girişken'in kim olduğu araştırma konusu oldu. Peki, Merve Aydın şampiyon oldu mu? Survivor Merve Aydın ne zaman şampiyon oldu?

MERVE AYDIN KİMDİR?

Merve Aydın, 17 Mart 1990 Bakırköy İstanbul doğumlu, orta mesafe koşucudur. 800 m. açıkhava ve salon Türkiye rekorlarının sahibidir. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda sakatlanmasına rağmen yarışa devam etmesiyle büyük ses getirmiştir. 2008'de Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası ve 2011'de Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüşmadalya kazanmıştır. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 bayrak yarışında (Nagihan Karadere, Meliz Redif ve Pınar Saka ile birlikte) ikinci gümüş madalyasını da kazanmıştır. Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'ndaki performansı ile Dünya – Olimpiyat B barajını da geçmiştir.

2005 Uğur Pektaş

2006 - Derya Durmuşlar.

2007 Taner Özdeş

2010 - Merve Oflaz.

2011 Derya Büyükuncu

2012 - Nihat Altınkaya.

2013 Hilmi Cem İntepe

2014 – Turabi Çamkıran

2015 Turabi Çamkıran

2016 - Çağan Atakan Arslan

2017 Ogeday Girişken

2018 - Adem Kılıçcı

2019 -Yusuf Karakaya - Katerina Dalaka

2020 - Cemal Can Canseven

2021 İsmail Balaban

2022 Nisa Bölükbaşı

2023 Nefise Karatay