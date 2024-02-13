Merve Aydın şampiyon oldu mu? Survivor Merve Aydın ne zaman şampiyon oldu?
Survivor 2024 All star yarışmacıları arasında olan Merve Aydın Girişken herkesin araştırma konusu hâline geldi. Peki, Merve Aydın şampiyon oldu mu? Survivor Merve Aydın ne zaman şampiyon oldu?
2024'e girilmesinin ardından yayın hayatına başlayan Survivor 2024 All- Star programında yarışmacı olan Merve Aydın Girişken'in kim olduğu araştırma konusu oldu. Peki, Merve Aydın şampiyon oldu mu? Survivor Merve Aydın ne zaman şampiyon oldu?
MERVE AYDIN KİMDİR?
Merve Aydın, 17 Mart 1990 Bakırköy İstanbul doğumlu, orta mesafe koşucudur. 800 m. açıkhava ve salon Türkiye rekorlarının sahibidir. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda sakatlanmasına rağmen yarışa devam etmesiyle büyük ses getirmiştir. 2008'de Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası ve 2011'de Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüşmadalya kazanmıştır. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 bayrak yarışında (Nagihan Karadere, Meliz Redif ve Pınar Saka ile birlikte) ikinci gümüş madalyasını da kazanmıştır. Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'ndaki performansı ile Dünya – Olimpiyat B barajını da geçmiştir.SURVİVOR ŞAMPİYONLARI LİSTESİ
2005 Uğur Pektaş
2006 - Derya Durmuşlar.
2007 Taner Özdeş
2010 - Merve Oflaz.
2011 Derya Büyükuncu
2012 - Nihat Altınkaya.
2013 Hilmi Cem İntepe
2014 – Turabi Çamkıran
2015 Turabi Çamkıran
2016 - Çağan Atakan Arslan
2017 Ogeday Girişken
2018 - Adem Kılıçcı
2019 -Yusuf Karakaya - Katerina Dalaka
2020 - Cemal Can Canseven
2021 İsmail Balaban
2022 Nisa Bölükbaşı
2023 Nefise Karatay