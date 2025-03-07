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Mertens futbolu bıraktı mı?

Mertens futbolu bıraktı mı?
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Süper Lig devi Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, geleceği ile ilgili kararını verdi. Peki, Mertens futbolu bıraktı mı?

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, futbolu bırakma kararı aldı. Tecrübeli oyuncunun teknik direktör Okan Buruk ile görüştüğü ve sezon sonunda takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. Mertens futbolu bıraktı mı?

MERTENS FUTBOLU BIRAKTI MI?

Takvim'de yer alan habere göre, sarı-kırmızılıların elde ettiği son 2 şampiyonlukta büyük pay sahibi olan tecrübeli oyuncunun teknik direktör Okan Buruk ile görüştüğü ve sezon sonunda takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

Mertens'in Okan Buruk ile yaptığı görüşmede, "Antrenman ve maçlardan sonra çok ağrılarım oluyor. Sezon sonunda takımdan ayrılmak istiyorum, futbolu bırakacağım. Fiziksel durumum eskisi gibi değil. dediği öğrenildi. Okan Buruk'un Mertens'i sezon sonuna kadar daha ekonomik kullanması bekleniyor.

TEKNİK EKİP DÜŞÜNCESİ

37 yaşındaki futbolcu, son haftalardaki fiziksel durumundan dolayı daha az süre alıyordu. Okan hocanın Mertens'i teknik ekibine dahil etme düşüncesi var. Sezon sonu Okan Buruk'un Belçikalı yıldızla bir görüşme yapacağı ve kendisini teknik ekibe dahil etmek için ısrarcı olacağı belirtildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Mertens, bu sezon 41 maçta forma giyerken 18 asist yaptı. Galatasaray kariyerinde 125 maça çıkan 37 yaşındaki yıldız, 24 gol atarken 41 asiste imza attı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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