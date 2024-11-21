MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI! Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, açıklandı mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Kasım ayına ilişkin faiz kararı, ekonomi çevrelerinde ve yatırımcılar arasında büyük bir merakla bekleniyor. Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından alınacak karar, bugün saat 14.00'te açıklanacak. Bu karar, yalnızca piyasalar üzerinde değil, aynı zamanda genel ekonomik görünüm ve yatırım stratejileri üzerinde de belirleyici bir rol oynayacak. Vatandaşlar, Kasım ayı faiz kararını merak ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU, AÇIKLANDI MI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bugün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bir araya gelecek. Toplantıda alınacak faiz kararı, saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşılacak. Ekonomistlerin beklentisi, politika faizinin geçtiğimiz ay olduğu gibi yüzde 50 seviyesinde sabit bırakılması yönünde. Hatırlanacağı üzere, bir önceki PPK toplantısında da faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştı.

MERKEZ BANKASI KASIM AYI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak.