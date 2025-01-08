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Memura seyyanen zam ikiye katlandı mı?

Memura seyyanen zam ikiye katlandı mı?
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Memur maaş zammı yüzde 11,54 olarak belirlenirken, en düşük memur maaşı 43.698 TL'ye, en düşük memur emekli aylığı ise 19.616 TL'ye yükseldi. Peki, Memura seyyanen zam ikiye katlandı mı?

Memur maaşlarına 2023 yılında yapılan 8.077 TL'lik seyyanen zam ocak ayında 16.043 TL'ye yükseldi. Seyyanen zam öğretmen maaşının yüzde 35'ini, en düşük memur maaşının yüzde 37'sini oluşturuyor. Memura seyyanen zam ikiye katlandı mı?

MEMURA SEYYANEN ZAM İKİYE KATLANDI MI?

Kamu işçilerinde en düşük ücretin 21 bin 750 liraya çıkartıldığı 2023 yılı temmuz ayında memur maaşlarını 22 bin lira yapmak için ilk defa genel uygulamanın dışına çıkıldı. Memur maaşlarına "ilave ödeme" adı altında seyyanen zam yapıldı.

Hizmetlisinden genel müdürüne ve daha üst düzey yöneticiye varıncaya kadar tüm memurların maaşına aynı zam uygulandı. Seyyanen zam 15.965 göstergeye bağlandı. Göstergenin memur maaş katsayısı ile çarpımı seyyanen zam miktarını oluşturuyor. Seyyanen zam, memur maaş katsayısına bağlı olarak her 6 ayda bir artıyor.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, 2023 yılı temmuz ayında 8.077 TL olan seyyanen zam, geçen yıl ocak ayında 12.055 TL'ye, temmuz ayında ise 14.383 TL'ye yükseldi. Son zamla birlikte ise ocak – haziran döneminde uygulanmak üzere 16.043 TL'ye çıktı.

Seyyanen zam ilk yapıldığında 22.017 TL olarak belirlenen en düşük memur maaşının yüzde 37'sini oluşturuyordu. En düşük memur maaşı son zamla birlikte 43.698 TL oldu. Seyyanen zammın en düşük memur maaşı içindeki payı değişmeyerek yüzde 37 oldu. Seyyanen zam öğretmen maaşının ise yüzde 35'ini oluşturuyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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