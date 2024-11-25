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Memur ve emekli zammı 3 Ocak 2025'te belli oluyor! Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

Memur ve emekli zammı 3 Ocak 2025'te belli oluyor! Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?
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Memur ve emekli zammı yüzde kaç olacak ve en düşük emekli maaşı kaç lira olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Memur ve emekli zammı 3 Ocak 2025'te açıklanması bekleniyor. Peki, yeni memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

2025 memur ve emekli maaşı ne kadar olacak soruları gündeme gelirken en düşük memur maaşı kaç TL olacağı araştırılıyor. Memur ve emekli zammı ne zaman açıklanacak sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Memur ve emekli maaşına yüzde kaç zam yapılacak? Detaylar haberimizdedir…

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Memur ve emeklinin zammı ise 3 Ocak 2025'te belli olacak. Artış, sosyal destek ödemelerini de etkileyecek.

Memur ve emekli zammı 3 Ocak 2025'te belli oluyor! Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

2025 MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Memur ve emeklisinin zammı da 3 Ocak 2025'te belli olacak. Böylece 2025 yılının ilk 6 ayı için artış oranı netlik kazanacak. Memur zammı sosyal destek ödemelerine de etki edecek.

Zengin, "Aylıkları memurların maaşlarıyla birlikte belli olan evde bakım, 65 yaş aylığı ve engelli aylıklarındaki artış oranı da o gün belli olacak. Kıdem tazminatının tavan tutarı yani en yüksek tutarı da o gün belli olacak" açıklamasını yaptı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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