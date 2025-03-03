Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? 2025 temmuz ayında memur zammı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı şubat ayı enflasyon verilerine göre, memur ve emekli zam oranı büyük ölçüde netleşti. Özellikle memur ve emekliler, 2025 temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merakla bekliyordu. Peki, Memur ve emekli zam oranı beli oldu mu? 2025 temmuz ayında memur zammı ne kadar olacak? İşte detaylar!

MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?

2025 yılının ilk yarısında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları netleşti. Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme gereği %6'lık zamma ek olarak %5,23'lük enflasyon farkı alacak. Bu durumda, toplam zam oranı %11,55 olarak belirlendi.

MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.

ŞUBAT AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI MI?

Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 39.05, aylık enflasyon ise yüzde 2.27 oldu. Yıllık enflasyon böylece Aralık 2021'den bu yana ilk kez yüzde 40'ın altına indi.

TÜİK tarafından açıklanacak mart, nisan, mayıs ve haziran ayları, memur ve memur emeklisinin enflasyon farkında belirleyici olacak. Memurların enflasyon farkı alabilmesi için toplu sözleşmeye göre yüzde 0.92 artması gerekiyor.