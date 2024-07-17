Memur ve emekli zam farkları ne zaman yatacak 2024? Memur emekli zam farkı ne kadar?

Memur ve emekli zam farklarının ne zaman yatırılacağı araştırılıyor. Emekli ve memur maaşlarında zam oranlarının belli olmasının ardından, zam farklarının hesaplara yatacağı tarih merak konusu oldu. Peki, Memur emekli zam farkları ne zaman yatacak 2024? Memur emekli zam farkı ne kadar?

MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Memur ve memur emeklilerinin maaşları her ayın 15'inden itibaren işlemeye başlıyor.

MEMUR MAAŞ FARKI NEREYE YATACAK?

Her yıl Ocak ve Temmuz ayında oluşan farklar nedeniyle ödeme günü belirleniyor ve memur-memur emeklileri farkları banka, PTT şubelerinden veya ATM'lerinden çekebiliyorlar.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLDU?

En düşük emekli maaşı 10 bin liradan 12 bin 500 TL'ye yükseltildi.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 10 bin TL olan en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye yükseltildiğini açıkladı. Zamlı maaşların ağustos ayında hesaplara yansıyacağı tahmin ediliyor. 3 milyon 700 bin kişi bu zamdan faydalanacak.