Memur maaşı ne kadar olacak? 2025 Memur zammı ne kadar olur? Ocak ayı zam tahminleri!

2025 yılında memur maaşlarına yapılacak zam, birçok vatandaş için büyük bir merak konusu haline geldi. Özellikle, ocak ayı için öngörülen zam oranları, memurların yaşam standartlarını etkileyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Bu yıl içerisinde artan enflasyon ve yaşam maliyetlerindeki yükseliş, memurların alacakları zam miktarını daha da önemli kılıyor. Peki, Memur maaşı ne kadar olacak? 2025 Memur zammı ne kadar olur? Ocak ayı zam tahminleri!

MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak 2025'te memurlar, %15'lik bir toplu sözleşme zammı da alacak. Son rakamlara göre; aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için de 2,47 ve eylül ayı için 2,97 olarak açıklandı. Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 8,92'lik zam farkını elde etmiş oldu.

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2022 ve 2023 yıllarında asgari ücret ocak ve temmuz aylarında iki kez zamlanmıştı. Son olarak hükümet tarafından yapılan yüzde 49 artış ile birlikte yeni asgari ücret tutarı 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti.

Asgari ücrete yeni yılda yapılacak zam oranıyla ilgili hükümet kanadı şimdiden çalışmalara başladı. Asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılmadığına dikkat çeken uzmanlar, ocak 2025 itibariyle asgari ücret için 24 bin 500 ile 25 bin lira rakamlarının masada olduğunu belirtiyor.