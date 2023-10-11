A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Melissa Vargas gösterdiği performansın ardından kendinden söz ettiriyor. Vargas hakkında birçok detay merak konusu olurken Melissa Vargas Malatyalı mı? Sorusu gündemde yer alıyor. Peki, Melissa Vargas Malatyalı mı? Melissa Vargas nereli, memleketi neresi?

Melissa Vargas Malatyalı mı? Sorusu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda gösterdiği başarının ardından gündeme gelmişti. Voleybola 8 yaşında başlayan Vargas, 2016-17 yılında Çekya kulübü Agel Prostejov'a transfer oldu. Küba asıllı milli voleybolcu Melissa Vargas'ın hayat hikâyesi dikkat çekti. Peki, Melissa Vargas Malatyalı mı? Melissa Vargas nereli, memleketi neresi?

MELİSSA VARGAS MALATYALI MI?

Melissa Vargas veya tam adıyla Melissa Teressa Vargas Abreu (d. 16 Ekim 1999, Cienfuegos), Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Fenerbahçe kadın voleybol takımında oynayan Küba asıllı Türk voleybolcudur. Konuyla ilişkili olarak yaptığı açıklamalarda Vargas:

"Bana her zaman Malatyalı diyorlar"

Federasyon Başkanı Üstündağ Malatyalı olduğu için kendisinin de Malatyalı olmayı seçtiğini dile getiren Vargas, "Aynı zamanda kulübüm Fenerbahçe'de 44 numaralı formayı giyiyordum. Biliyorsunuz 44 numaralı forma Malatya'nın plakası, bu sebeple Malatyalıyım." şeklinde konuştu.

RESMEN MALATYALI OLUYOR

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda gösterdiği başarılı performansıyla gönüllerde taht kuran ve "Malatyalıyım" diyen milli voleybolcu Melissa Vargas, Malatya Büyükşehir Meclisi'nin aldığı karar ile Malatyalı ilan edildi.

MELİSSA VARGAS TÜRKİYE'YE NASIL GELDİ?

İsviçre'ye sığınmacı statüsünde gitti. Bir sezon oynadıktan sonra, 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. 9 Nisan 2021'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu ve TC kimliği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan eliyle kendisine verildi. Melissa olan ilk adını Melisa olarak değiştirdi. 2022-2023 sezonunda Çin Ligi'nde Tianjin formasıyla oynadıktan sonra Fenerbahçe'ye geri döndü.