A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve Fenerbahçe'nin sevilen ismi Melissa Vargas hangi takımda oynuyor? merak edilmekte ve araştırılmakta. Peki, Melissa Vargas hangi takımda oynuyor? Melissa Vargas nerede, hangi ligde oynuyor?

Melissa Vargas hangi takımda oynuyor? Melissa Vargas nerede, hangi ligde oynuyor?

Melissa Vargas'ın menajerlik şirketi SB Community tarafından yapılan açıklamada Melissa Vargas hangi takımda oynuyor? Sorusuna yanıt niteliğinde bir açıklamada bulundu. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda gösterdiği performansla Türk halkının sevgilisi olan Melissa Vargas hangi takımda oynuyor? Sorusu, son zamanlarda konu hakkında en çok merak edilmekte olan sorular arasında yerini alıyor. Peki, Melissa Vargas hangi takımda oynuyor? Melissa Vargas nerede, hangi ligde oynuyor?

MELİSSA VARGAS HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Vargas'ın menajerlik şirketi SB Community, "Melissa Vargas 2025/2026 sezonu sonuna kadar oynayacağı Çin ekibi Tianjin Bohai Bank'a geldi." açıklamasında bulundu. Çin'e transferiyle ilgili konuşan Vargas, "Herkesin böyle iyi ve yardımsever olduğu bir takımda oynamaktan ve burada olmaktan mutluyum" dedi. Buna göre Melissa Vargas, Çin ekibi Tianjin Bohai Bank'a transfer oldu.

MELİSSA VARGAS MALATYALI MI?

Melissa Vargas veya tam adıyla Melissa Teressa Vargas Abreu (d. 16 Ekim 1999, Cienfuegos), Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Fenerbahçe kadın voleybol takımında oynayan Küba asıllı Türk voleybolcudur. Konuyla ilişkili olarak yaptığı açıklamalarda Vargas:

"Bana her zaman Malatyalı diyorlar"

Federasyon Başkanı Üstündağ Malatyalı olduğu için kendisinin de Malatyalı olmayı seçtiğini dile getiren Vargas, "Aynı zamanda kulübüm Fenerbahçe'de 44 numaralı formayı giyiyordum. Biliyorsunuz 44 numaralı forma Malatya'nın plakası, bu sebeple Malatyalıyım." şeklinde konuştu.