Meliha Diken kimdir? Meliha Diken kaç yaşında, nereli boyu kaç evli mi, hangi takımda oynuyor?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde İtalya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Meliha Diken kimdir? Meliha Diken kaç yaşında, nereli boyu kaç evli mi, hangi takımda oynuyor?
İtalya'ya C Grubu'nun liderlik maçında 3-0 kaybeden milliler, bu karşılaşmanın rövanşını almak için parkeye çıkacak. Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak. Peki, Meliha Diken kimdir?
MELİHA DİKEN KİMDİR?
Doğum: 17 Eylül 1993 (30 yıl yaşında), Gradacac, Bosna-Hersek
Şu andaki takımları: Turkey, Türkiye
Boy: 1,9 m
Blok yüksekliği: 290 santimetre (110 in)
Kilo: 73 kg (161 lb)
Meliha İsmailoğlu Diken (d. 17 Eylül 1993), Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Sultanlar Ligi profesyonel takımlarından Fenerbahçe'de smaçör olarak oynayan Bosna-Hersek asıllı Türk millî profesyonel voleybolcu. Daha öncesinde; OK Kula Gradacac, İlbank, Eczacıbaşı ve VakıfBank kulüplerinde forma giydi.
İlk yılları
17 Eylül 1993 tarihinde Bosna-Hersek'te doğdu. Spor geçmişi olan bir aileden gelmektedir. Babası basketbolcuydu. Kendisi de babasını örnek alarak spora başlamak istediği ilk yıllarında basketbolcu olmayı istedi. Yaşadığı yerde kızlar için basketbol okulu olmadığı için voleybolda oynamaya karar verdi.