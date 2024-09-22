Fenerbahçe camiası, Galatasaray'a karşı Ülker Stadyumu'nda alınan 3-1'lik mağlubiyetin yarattığı hayal kırıklığını yaşarken, ikinci kötü haber sağlık alanında geldi. Mehmet Dereli kimdir? Mehmet Dereli sağlık durumu ne?

MEHMET DERELİ KİMDİR?

Mehmet Dereli, 2021 yılından beri Ali Koç'un oluşturduğu yönetim kurulu listesinde yer alıyor. Daha önce magazinsel haberlerle gündeme gelen 1957 İstanbul doğumlu iş insanı, sanayici bir ailenin çocuğudur.

MEHMET DERELİ SAĞLIK DURUMU NE?

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un yakın dostu ve kulübün yönetim kurulunda yer alan iş insanı Mehmet Dereli, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle acil olarak Amerikan Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha önce karaciğer nakli olduğu bilinen Dereli'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade ediliyor. Fenerbahçe taraftarı, derbi mağlubiyetinin ardından Dereli'den gelen bu üzücü haberle sarsılmış durumda.