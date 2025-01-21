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Mehmet Cem Doğan kimdir, Mehmet Cem Doğan öldü mü?

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Galatasaray, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangın felaketinde kürek takımının eski sporcusu Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızının vefat ettiğini açıkladı. Mehmet Cem Doğan kimdir, Mehmet Cem Doğan öldü mü?

Galatasaray'ın kürek takımının eski sporcusu Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızıyla birlikte Bolu'da yaşanan yangın felaketinde yaşamını yitirdi. Mehmet Cem Doğan kimdir, Mehmet Cem Doğan öldü mü?

MEHMET CEM DOĞAN ÖLDÜ MÜ?

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangın sonucunda Galatasaray Kürek Şubemizin eski sporcusu Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızının vefat ettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızına Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

66 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Bolu'daki otelde çıkan yangın sonrası bölgeye intikal eden bakanlar son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı. Kameraların önüne geçen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kayak merkezindeki otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 66'ya yükseldiğini duyurdu. Yangında 51 kişinin yaralandığını duyuran Sağlık Bakanı Memişoğlu ise "Yaralılardan birinin durumu ağır, 17'si taburcu edildi" ifadelerini kullandı.

Mehmet Cem Doğan kimdir, Mehmet Cem Doğan öldü mü?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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