Maydonoz Döner'e kayyum mu atandı son dakika?
FETÖ'ye finansal destek sağladığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, 31 ilde düzenlenen operasyonlarda 353 kişi gözaltına alındı. Antalya merkezli gerçekleştirilen operasyonda, Maydonoz Döner'e kayyum atanıp atanmadığı ise kısa süre içerisinde merak konusu oldu. Peki, Maydonoz Döner'e kayyum mu atandı? Maydonoz Döner'e kayyum ne zaman gelecek? İşte, merak edilenler…
Geçtiğimiz günlerde 390 şubesi bulunan Maydonoz Döner restoran zinciri, FETÖ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla soruşturma kapsamına alınmıştı. 31 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, 10'u kamu personeli olmak üzere toplam 353 kişi gözaltına alınırken restoran zincirine kayyum atanıp atanmayacağı da en çok araştırılanlarda yer aldı.Peki, Maydonoz Döner'e kayyum atandı mı? Maydonoz Döner'e kayyum gelecek mi? İşte, detaylar…
MAYDONOZ DÖNER'E KAYYUM MU ATANDI?
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1,5 yıldır sürdürülen FETÖ soruşturması kapsamında, Maydonoz Döner'in sahipleri Cuma Dağlı, Engin Kayıkçı, Ömer Faruk Ekim, Yücel Bahri Öntemel, Mehmet Kaşlı ve Ömer Şeyhin'in de gözaltına alındığı bildirilmişti. MASAK denetiminde bulunan ve yürütülen soruşturma çerçevesinde operasyon düzenlenen Maydonoz Döner markasının faaliyet gösteren 21 şirketine mahkeme kararıyla kayyum atandığı öğrenildi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), şirketlerin yönetimini devralarak süreci kontrol altına aldı.
Soruşturma kapsamında, restoran zincirinin şubeleri aracılığıyla hem yurtiçi hem de yurt dışına para transferleri gerçekleştirerek örgüte finansal destek sağladığı tespit edilmişti.