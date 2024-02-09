Mavi kart uygulaması nedir? Sorusu, gündeme gelen yeni sistem ile birlikte birçok sporsever tarafından merak edildi ve bu nedenle mavi kart uygulamasına ilişkin olarak birçok detay internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, futbolda "mavi kart" uygulamasını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Peki, Mavi kart uygulaması nedir? Futbolda mavi kart ne işe yarar, ne anlama gelir?

MAVİ KART UYGULAMASI NEDİR?

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futbolda devrim niteliğinde bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, cuma günü yapılacak açıklamanın ardından futbol sahalarında mavi kart uygulamaya başlanacak. Yeni kurala göre, hakemle sert şekilde tartışan ve onu aldatmaya çalışan futbolculara hakem mavi kart gösterebilecek. Mavi kart cezası alan futbolcular 10 dakika süreyle oyun dışı kalacak.

IFAB Genel Müdürü Lukas Brud daha önce yaptığı açıklamada, 10 dakikalık ceza fikrinin oyuncular üzerinde caydırıcı bir etki yaratacağını söylemişti. Brud, "Oyuncular, hakemle tartıştıklarında ya da kabul edilemez ifadeler kullandıklarında sarı kartın verilmesinden endişe etmiyorlar. Ancak, bir maçın 10 dakikasını kenarda geçirmek gibi bir ceza ile karşı karşıya kaldıklarında, bunu ciddiye alacaklardır. Basketbol ve ragbi gibi, futbolda da yalnızca takım kaptanlarının hakemle iletişim kurmasına izin verilmesi gerektiği çok açık" demişti.