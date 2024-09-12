Galatasaray transfer sezonun tamamlanmasını kısa bir süre kala kanat takviyesi için çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaraylı yöneticiler, Zalewski'nin transferi için Roma'ya gitti. Serie A ekibiyle yapılan pazarlıklar devam ederken ortaya yeni bir iddia atıldı. Di Marzio'nun haberine göre; Mario Rui kimdir? Mario Rui kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı, mevkisi ne?

MARİO RUİ KİMDİR?

Doğum: 27 Mayıs 1991 (33 yıl yaşında), Sines, Portekiz

Şu andaki takımı: SSC Napoli (#6 / Defans)

Boy: 1,68 m

Mário Rui Silva Duarte (d. 27 Mayıs 1991), bilinen adıyla Mário Rui, İtalyan takımı Napoli'de sol bek pozisyonunda oynayan Portekizli futbolcudur.

Profesyonel kariyerine 2010 yılında Benfica kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Fátima, Parma, Gubbio, Spezia, Empoli, Roma ve Napoli kulüplerinde oynadı.

Mário Rui, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz millî futbol takımı'nın bir parçasıydı.