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Manisa FK - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manisa FK - Erzurumspor maçı nereden izlenir?

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Manisa FK - Erzurumspor maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Manisa FK - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manisa FK - Erzurumspor maçı ne zaman?

27 Ocak Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Manisa FK - Erzurumspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Manisa FK , Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında MKE Erzurumspor ağırlayacak. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Manisa FK - Erzurumspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Manisa FK - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manisa FK - Erzurumspor maçı nereden izlenir?

MANİSA FK - ERZURUMSPOR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

27 Ocak 2024 tarihinde oynanacak olan Manisa FK ile Erzurumspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, Türkiye saatiyle 13:30'da başlayacak. TRT Spor, Bein Sports 2 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak izlenebilecek olan mücadele, Manisa'da bulunan Mümin Özkasap Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Emir Ceran
Emir Ceran
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