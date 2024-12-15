Mango'nun kurucusu neden öldü? İsak Andiç Ermay neden öldü?

Mango markasının kurucusu ve İspanya'nın en önde gelen iş insanlarından biri olan İsak Andiç Ermay'ın ölüm haberi, iş dünyasında derin bir üzüntüyle karşılandı. MAngo'nun kurucusu neden öldü? İsak Andiç Ermay neden öldü?

MANGO'NUN KURUCUSU ISAK ANDİÇ ERMAY NEDEN ÖLDÜ?

71 yaşındaki İsak Andiç, Katalonya'nın ünlü Monserrat Dağlık Alanı'nda gezi yaptığı sırada bir kaza geçirerek hayatını kaybetti. Yaklaşık 100 metrelik bir yükseklikten düşen Andiç'in hayatını kaybettiği olay iş dünyasında büyük bir şaşkınlık ve üzüntüye neden oldu.

İSAK ANDİÇ KİMDİR?

1953 yılında İstanbul'da, Sefarad Yahudisi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen İsak Andiç, ilk ve orta öğrenimini Tarhan Koleji ve Robert Kolej'de tamamladı. 1968 yılında ailesiyle birlikte İspanya'nın Barcelona kentine taşınan Andiç, burada giyim sektörüne adım attı.

Babası Manuel Andiç'in işsiz kalması nedeniyle göç eden aile, İspanya'da tekstil işine yöneldi. İsak ve kardeşi Nahman, işlemeli tişörtler ve takunyalar üreterek ticaret hayatına başladı. 1979 yılında açtıkları ilk mağazalarıyla işlerini büyüten kardeşler, 1984 yılında Mango markasını kurarak uluslararası bir başarıya imza attılar. Mango, bugün 107 ülkede 2.400 mağazasıyla moda dünyasında önemli bir yer edinmiş durumda.