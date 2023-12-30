Manchester City - Sheffield United maç özeti! (VİDEO) Manchester City - Sheffield United maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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MANCHESTER CİTY - SHEFFİELD UNİTED MAÇ ÖZETİ

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MANCHESTER CİTY - SHEFFİELD UNİTED MAÇI ÖZETİ İZLE

Manchester City - Sheffield United maç özetini maçın ardından Bein Sports kanalından izleyebilirsiniz.

MANCHESTER CİTY - SHEFFİELD UNİTED MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Manchester City - Sheffield United maçı 2-0'lık Manchester City üstünlüğü ile devam ediyor.

MANCHESTER CİTY - SHEFFİELD UNİTED MAÇI NE ZAMANDI?

Manchester City - Sheffield United maçı 30 Aralık 2023 günü oynandı.

MANCHESTER CİTY - SHEFFİELD UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Manchester City - Sheffield United maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.