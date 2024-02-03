3 Şubat Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Mali - Fildişi Sahili maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Mali - Fildişi Sahili CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Mali - Fildişi Sahili maçı hangi kanalda, saat kaçta? Mali - Fildişi Sahili maçı nereden izlenir?

MALİ - FİLDİŞİ SAHİLİ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Mali ile Fildişi Sahili arasındaki CAF Afrika Uluslar Kupası Çeyrek Final maçı, 03 Şubat Cumartesi günü saat 20:00'de Bouaké'da, Paix Stadyumu'nda gerçekleşecek. Bu önemli karşılaşma, S Sport Plus kanalı üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. S Sport Plus'u Türksat uydusu ve internet üzerinden takip edebilirsiniz.