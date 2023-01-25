Mainz - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 25 Ocak Mainz - B.Dortmund Bundesliga maçı nereden izlenir, link var mı?

Bugün Almanya Bundesliga maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Mainz - B.Dortmund maçı oldu. Futbol severler Mainz - B.Dortmund maçını tam saatinde ve vaktinde izlemek için, Mainz - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 25 Ocak Mainz - B.Dortmund Bundesliga maçı nereden izlenir, canlı yayın link var mı? araştırması yapıyor. İşte detaylar...