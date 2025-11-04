Maçtan çok konuşuldu! Burak Yılmaz'ın şaşıp kaldığı an
Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Alanyaspor-Gaziantep FK maçında ender rastlanan bir pozisyon yaşandı. Gaziantepli futbolcunun hatalı taç atışı sonrası hakem topu rakibe verdi. Teknik direktör Burak Yılmaz'ın bu pozisyona verdiği şaşkın tepki, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
- Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor ile Gaziantep FK arasında oynanan maçta, Gaziantep FK oyuncusu Yusuf'un taç atışını kurallara aykırı kullanması nedeniyle hakem atışı Alanyaspor lehine verdi.
- Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz, bu karar sonrası saha kenarında şaşkınlık ve sinir tepkisi gösterdi.
- Burak Yılmaz'ın tepkisi sosyal medyada hızla yayıldı ve kullanıcılar tarafından mizahi yorumlarla paylaşıldı.
Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında yaşanan bir taç pozisyonu, hem tribünleri hem de izleyenleri şaşkına çevirdi.
Gaziantep FK, karşılaşmanın 45. dakikasında taç atışı kazandı. Ancak oyuncu Yusuf, atışı kurallara aykırı şekilde kullanınca, hakem oyunu durdurarak taç atışını Alanyaspor lehine verdi.
BURAK YILMAZ'IN TEPKİSİ KAMERALARA YANSIDI
Bu karar sonrası Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz, saha kenarında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Yılmaz, el hareketleriyle futbolcusu Yusuf'a ne yaptığını sorgularken, kısa süreli bir sinirle ellerini başına koydu.
Kameralara yansıyan bu an, sosyal medyada hızla yayıldı. Birçok futbolsever Burak Yılmaz'ın tepkisine mizahi yorumlar yaparken, bazı kullanıcılar "Burak hoca neye uğradığını şaşırdı" ifadelerini kullandı.