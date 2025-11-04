Haberler

Maçtan çok konuşuldu! Burak Yılmaz'ın şaşıp kaldığı an

Maçtan çok konuşuldu! Burak Yılmaz'ın şaşıp kaldığı an
Güncelleme:
Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Alanyaspor-Gaziantep FK maçında ender rastlanan bir pozisyon yaşandı. Gaziantepli futbolcunun hatalı taç atışı sonrası hakem topu rakibe verdi. Teknik direktör Burak Yılmaz'ın bu pozisyona verdiği şaşkın tepki, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

  • Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor ile Gaziantep FK arasında oynanan maçta, Gaziantep FK oyuncusu Yusuf'un taç atışını kurallara aykırı kullanması nedeniyle hakem atışı Alanyaspor lehine verdi.
  • Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz, bu karar sonrası saha kenarında şaşkınlık ve sinir tepkisi gösterdi.
  • Burak Yılmaz'ın tepkisi sosyal medyada hızla yayıldı ve kullanıcılar tarafından mizahi yorumlarla paylaşıldı.

Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında yaşanan bir taç pozisyonu, hem tribünleri hem de izleyenleri şaşkına çevirdi.

Gaziantep FK, karşılaşmanın 45. dakikasında taç atışı kazandı. Ancak oyuncu Yusuf, atışı kurallara aykırı şekilde kullanınca, hakem oyunu durdurarak taç atışını Alanyaspor lehine verdi.

BURAK YILMAZ'IN TEPKİSİ KAMERALARA YANSIDI

Bu karar sonrası Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz, saha kenarında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Yılmaz, el hareketleriyle futbolcusu Yusuf'a ne yaptığını sorgularken, kısa süreli bir sinirle ellerini başına koydu.

Maçtan çok konuşuldu! Burak Yılmaz'ın neye uğradığını şaşırdığı an

Kameralara yansıyan bu an, sosyal medyada hızla yayıldı. Birçok futbolsever Burak Yılmaz'ın tepkisine mizahi yorumlar yaparken, bazı kullanıcılar "Burak hoca neye uğradığını şaşırdı" ifadelerini kullandı.

500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarızeybek.35:

sizin yapacağınız habercilige ben

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızargana:

kural bu. Tac ı hatalı atarsan top rakibe verilir. Ayırca Burak Yılmaz ın maçlardaki hakemlere karşı hal hareketleri hiç normal değil. artis artis el kol hareketleri. Ben hakem olsam giden burnuna yumruğu çakarım.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
