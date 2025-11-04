Maçtan çok konuşuldu! Burak Yılmaz'ın şaşıp kaldığı an

Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında yaşanan bir taç pozisyonu, hem tribünleri hem de izleyenleri şaşkına çevirdi.

Gaziantep FK, karşılaşmanın 45. dakikasında taç atışı kazandı. Ancak oyuncu Yusuf, atışı kurallara aykırı şekilde kullanınca, hakem oyunu durdurarak taç atışını Alanyaspor lehine verdi.

BURAK YILMAZ'IN TEPKİSİ KAMERALARA YANSIDI

Bu karar sonrası Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz, saha kenarında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Yılmaz, el hareketleriyle futbolcusu Yusuf'a ne yaptığını sorgularken, kısa süreli bir sinirle ellerini başına koydu.

Kameralara yansıyan bu an, sosyal medyada hızla yayıldı. Birçok futbolsever Burak Yılmaz'ın tepkisine mizahi yorumlar yaparken, bazı kullanıcılar "Burak hoca neye uğradığını şaşırdı" ifadelerini kullandı.