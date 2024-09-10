Macaristan Bosna Hersek maçı hangi kanalda? Macaristan Bosna Hersek maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Macaristan Bosna Hersek maçı hangi kanalda? Macaristan Bosna Hersek UEFA Uluslar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Macaristan Bosna Hersek maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Macaristan Bosna Hersek maçını hangi kanal veriyor? İşte Macaristan Bosna Hersek maçı yayın bilgisi haberimizde...

MACARİSTAN BOSNA HERSEK MAÇI HANGİ KANALDA?

Macaristan Bosna Hersek maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Macaristan Bosna Hersek maçını EXXEN'den şifresiz izleyebilmeniz için EXXEN Spor kullanıcısı olmanız gerekmektedir. EXXEN Spor Paketi sahipleri bu akşamki Macaristan Bosna Hersek maçını şifresiz izleyebilecekler.

MACARİSTAN BOSNA HERSEK MAÇI SAAT KAÇTA?

Macaristan Bosna Hersek maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Maç EXXEN'den canlı olarak izlenebilecek.

MACARİSTAN BOSNA HERSEK İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Macaristan Bosna Hersek maçı 11'leri henüz belli olmadı.

MACARİSTAN BOSNA HERSEK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Macaristan Bosna Hersek maçı, Budapest'da, Puskás Aréna Stadyumu'nda oynanacak.