Maç tatil edilirse ne olur (Galatasaray – Adana Demirspor)?

Adana Demirspor, 1-0 geride olduğu Galatasaray maçının 30. dakikasında sahadan çekildi. Maç tatil edilirse ne olur?

MAÇ TATİL EDİLİRSE NE OLUR?

Adana Demirspor, 1-0 geride olduğu Galatasaray maçının 30. dakikasında sahadan çekildi.

Maçın 11. dakikasında Galatasaray'ın kazandığı penaltı atışına tepki gösteren Adana Demirspor, 30. dakikada kenardan gelen talimat sonrası sahadan çekildi.

Takım kaptanları Semih Güler ve Tayfun Aydoğan, Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile görüştü. Bu görüşme sonrası Semih Güler takım arkadaşlarına, "Sahadan çekiliyoruz" diye seslendi ve koridora doğru yöneldiler.

Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekilme kararı aldı. Soyunma odasına giden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sahaya döndü ve oyuncularını içeri davet etti. Yarıda kalan maç için sona kararıTürkiye Futbol Federasyonu verecek.