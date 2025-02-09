Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi

Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi!
İşte Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine neden olan penaltı pozisyonu

İşte Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine neden olan penaltı pozisyonu
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Maç tatil edilirse ne olur (Galatasaray – Adana Demirspor)?

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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'a konuk olan Adana Demirspor, 30. dakikada sahadan çekildi. Peki, Maç tatil edilirse ne olur?

Adana Demirspor, 1-0 geride olduğu Galatasaray maçının 30. dakikasında sahadan çekildi. Maç tatil edilirse ne olur?

MAÇ TATİL EDİLİRSE NE OLUR?

Adana Demirspor, 1-0 geride olduğu Galatasaray maçının 30. dakikasında sahadan çekildi.

Maçın 11. dakikasında Galatasaray'ın kazandığı penaltı atışına tepki gösteren Adana Demirspor, 30. dakikada kenardan gelen talimat sonrası sahadan çekildi.

Takım kaptanları Semih Güler ve Tayfun Aydoğan, Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile görüştü. Bu görüşme sonrası Semih Güler takım arkadaşlarına, "Sahadan çekiliyoruz" diye seslendi ve koridora doğru yöneldiler.

Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekilme kararı aldı. Soyunma odasına giden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sahaya döndü ve oyuncularını içeri davet etti. Yarıda kalan maç için sona kararıTürkiye Futbol Federasyonu verecek.

Maç tatil edilirse ne olur (Galatasaray – Adana Demirspor)?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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