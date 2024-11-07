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Lüks spor otomobil üreticisi NFT dünyasına adım atıyor

Lüks spor otomobil üreticisi NFT dünyasına adım atıyor
Haberler
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Haberler
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Dev şirketlerin Blockchain dünyasına ilgisi artmaya devam ediyor. İtalya merkezli lüks spor otomobili üreticisi Lamborghini, Transak ve Animoca Brands ile iş birliği yaparak NFT platformu Revuelto'yu piyasaya sürüyor. Bu ortaklık, kullanıcılara özel dijital Lamborghini'ler sürme şansı vererek, oyun dünyasında benzersiz bir deneyim sunmayı vaat ediyor. Lamborghini'nin bu yeni hamlesi, markanın dijital koleksiyonlar ve Web3 teknolojilerinde ne kadar yenilikçi olduğunu gösteriyor.

Lamborghini, NFT piyasasının düşüş yaşadığı bir dönemde Animoca Brands ve Transak iş birliği ile dijital koleksiyonlar alanında yenilikçi bir adım atıyor. Fast ForWorld projesi kapsamında kullanıcılar, dijital Lamborghini deneyimini NFT'ler aracılığıyla yaşayacak. Bu strateji, markanın dijital varlık dünyasında etkileşim ve sahiplik deneyimini derinleştirmeyi amaçlıyor.

Lamborghini'den Animoca Brands ile Oyun Dünyasına Özel Çıkış

Otomotiv sektörünün prestijli markası Automobili Lamborghini, dijital varlık dünyasında önemli bir hamle gerçekleştirdi. Şirket, kripto para ödeme hizmet sağlayıcısı Transak ile yeni bir iş birliğine imza atarak, NFT platformu için önemli bir adım attı.

Lamborghini'nin Web3 alanındaki yeni girişimi, Animoca Brands ile ortak yürütülen Fast ForWorld projesi kapsamında şekilleniyor. 7 Kasım'dan itibaren kullanıcılar, Revuelto modelinin NFT'lerini oluşturabilecek. Motorverse projesi altında geliştirilen bu dijital varlıklar, tutkunlarına sanal ortamda Lamborghini deneyimi yaşatacak oyunları içeriyor.

Projenin ödeme altyapısını üstlenen Transak, kullanıcılara banka transferi ve kredi kartı gibi çeşitli ödeme seçenekleri sunacak. Şirket, yakın dönemde yaşanan ve 92 bin kullanıcısının verilerini etkileyen kimlik avı saldırısına rağmen, finansal verilerin güvende olduğunu vurguladı.

NFT pazarının genel görünümü düşüş eğilimini sürdürürken, Lamborghini'nin bu alandaki yatırımı dikkat çekiyor. Ekim ayında 356 milyon dolar olarak gerçekleşen NFT işlem hacmi, bir önceki aya göre yüzde 18 artış gösterse de Mart 2024'teki 1,6 milyar dolarlık rekor seviyenin oldukça altında seyrediyor.

Transak'ın pazarlama ve yatırımcı ilişkileri başkanı Harshit Gangwar, Lamborghini'nin NFT stratejisini değerlendirirken, "Prestijli otomotiv üreticileri için NFT'ler, marka sadakatini güçlendiren ve hayranlarla bağ kuran yeni bir platform sunuyor." ifadelerini kullandı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Blockchain
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