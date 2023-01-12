Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Halil Akbunar'ı kadrosuna katan İstanbul ekibinde Başkan Murat Özkaya'nın yeni transfer isteği futbolseverleri heyecanlandırdı ve arama motorlarında Luka Modric Eyüpspor'a mı gidiyor? Luka Modric Eyüpspor'a mı geliyor? sorularını arattırdı.

Real Madridli yıldız isim Luka Modric ile Eyüpspor'un görüşme yaptığı ve Eyüpspor'un gelecek planlarının oyuncuya anlatıldığı ortaya çıktı. Futbolseverler ise heyecanla transfer detaylarını araştırdı. Peki, Luka Modric Eyüpspor'a mı gidiyor? Luka Modric Eyüpspor'a mı geliyor? İşte detaylar...

LUKA MODRİC EYÜPSPOR'A MI GİDİYOR?

Real Madrid'in yıldızı, bir anda Türkiye gündeminde konuşulmaya başlandı. Modriç ile Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı. Fanatik'te yer alan habere göre Luka Modric'e transfer teklifi yapıldı. Futboldaki son dönemine giren Modric ile Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya telefonda görüştü. Eyüpspor'un projelerinden ve İstanbul'dan bahseden başkan, Luka Modric'e Türkiye'de oynamak hakkında ne düşündüğünü de sordu. Transfer teklifini bekleten ve şu an için bu konuları düşünmediğini söyleyen Modric için ilk fırsatta iyi bir teklif daha yapılacak.

37 yaşındaki Hırvat orta saha, yıllardır gösterdiği harika performansı ile Real Madrid'de pek çok kupa kazanmış ve son olarak da ülkesinin forması ile 2022 Dünya Kupası'nda üçüncülük yaşamıştı.