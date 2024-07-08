Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi Lugano ile yapacağı maçın detayları merak edilmeye başlandı. İsviçre'deki ilk maç için sarı-lacivertli taraftarlar maç tarihi, saati ve yayıncı kanal gibi bilgileri öğrenmek istiyor. Peki, Lugano- Fenerbahçe maçı ne zaman? Lugano- Fenerbaheçe maçı nerede oynanacak? İşte detaylar!

LUGANO- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Lugano- Fenerbahçe maçı, 23 Temmuz'da İsviçre'de oynanacak. Rövanş ise 30 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak.

FENERBAHÇE TARAFTARI NEDEN ALINMAYACAK?

İsviçre temsilcisinden yapılan Türkçe açıklamada, "UEFA, Fenerbahçe ile Lugano arasında 23 Temmuz tarihinde oynanacak maç için Fenerbahçe taraftarlarına stadyum yasağı getirdiğini bildirmiştir. Bu nedenle, Thun Stockhorn Arena'nın misafir taraftarlara ayrılmış bölümü kapalı kalacaktır ve Fenerbahçe taraftarlarının bu maç için bilet satın almaları yasaklanmıştır." denildi.