Luan Peres kimdir? Luan Peres nereli, kaç yaşında? Luan Peres hangi takımda ve pozisyonda oynuyor?

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LUAN PERES KİMDİR?

Fenerbahçe'nin savunmasında görev yapan Luan Peres, 19 Temmuz 1994 tarihinde Brezilya'nın São Caetano do Sul kentinde doğmuştur. 190 cm boyunda ve 74 kilo olan Luan Peres, sol ayağını kullanmaktadır.

LUAN PERES HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbol hayatına Portuguesa altyapısında başlayan Luan Peres, burada A takım formasıyla 34 maçta 2 gol atmıştır. 2016-2018 yılları arasında Santa Cruz, Red Bull Brasil, Ponte Preta ve Fluminense gibi takımlarda toplam 45 maçta görev almıştır. 2018 yılında Belçika'nın köklü takımlarından Club Brugge'e transfer olan Peres, burada Belçika Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştır. 2019 da ise Brezilya'nın önemli kulüplerinden Santos'a transfer olmuştur.

Santos'ta 2020 yılında 56 maçta forma giymiştir. 2021'in ilk yarısında Santos'ta 21 maçta görev almış ve yaz transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'ya transfer olmuştur. Marsilya'da savunmada yer alan Peres, takımının Fransa Ligi'nde ikinci olmasında ve UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale yükselmesinde büyük önem taşımıştır. Marsilya'nın 2021-2022 sezonunda oynadığı 56 maçın 50'sinde forma giyen ve bu maçların 44'üne ilk 11'de başlayan Peres, 3 asist yapmıştır.