Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Luan Peres'in sağlık durumu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peres'in kaç maç olmadığı ise gündemde yer alıyor. Peki, Luan Peres kaç maç yok? Luan Peres ne zaman oynayacak, sakatlık durumu ne?

Eylül ayında oynanan Avrupa Ligi'ndeki Rennes maçında sakatlanan Luan Peres, ocak ayında sahalara dönmüştü. Ancak Brezilyalı stoper, Kasımpaşa maçında 7 dakika süre aldıktan sonra bir kez daha sakatlanmıştı. Peres'in son durumu netlik kazandı. Peki, Luan Peres kaç maç yok? Luan Peres ne zaman oynayacak, sakatlık durumu ne?

LUAN PERES KAÇ MAÇ YOK?

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Luan Peres'in 1 ay daha sarı-lacivertli formayı giymesi beklenmiyor.

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre, sakatlık yaşadığı dizine yükleme yaptığında ödem ve şişlik meydana gelen Luan Peres, en az 3 hafta daha bireysel olarak çalışacak. Brezilyalı stoperin sahalara dönüşü ise 1 ayı bulacak.

12 MAÇA ÇIKABİLDİ

Sezon başında Fenerbahçe, Marsilya'dan Luan Peres'i 5.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti. 28 yaşındaki stoper, sarı-lacivertli formayla sadece 12 maça çıkabildi.