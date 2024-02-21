LMKDC ne zaman işlem görecek? Limak Çimento halka arz borsada ne zaman, hangi tarihte işlem görecek?

LMKDC ne zaman işlem görecek? Merak edilmekte ve bunun yanı sıra Limak Çimento halka arz sonuçları açıklandı. SPK onayı alan şirket, 14-15-16 Şubat 2024 tarihlerinde halka arz olmuştu. 16,20 TL hisse fiyatıyla harka arz olan şirket paylarının bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacağı açıklanmıştı. Peki, LMKDC ne zaman işlem görecek? Limak halka arz borsada ne zaman, hangi tarihte işlem görecek? Detaylar haberimizde...

LMKDC NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Limak Çimento halka arz sonuçları açıklandı. 14-16 Şubat tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle halka arz edilen Limak Doğu Anadolu Çimento'nun halka arz büyüklüğü 2,53 milyar TL oldu. Limak Çimento'nun önümüzdeki günlerde işlem görmesi bekleniyor.

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO KİMİN?

Limak Doğu Anadolu Çimento Limak Holding'e aittir. Limak Holding 1976 yılında inşaat amacıyla kurulmuş bir şirketler grubudur. Günümüzde inşaat sektörüne ek olarak turizm, çimento, enerji, altyapı, havacılık, elektrik ve mekanik taahhüt, teknoloji ve yiyecek-içecek sektörlerinde de hizmet vermektedir.

LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZ KAÇ LOT?

2.1 Milyon katılıma - 52 Lot

2.5 Milyon katılıma - 44 Lot

2.9 Milyon katılıma - 38 Lot

3.3 Milyon katılıma - 33 Lot

3.7 Milyon katılıma - 30 Lot

4.1 Milyon katılıma - 27 Lot

4.5 Milyon katılıma - 24 Lot

4.9 Milyon katılıma - 22 Lot verilecektir.