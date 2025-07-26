Liverpool Milan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Liverpool Milan maçı nerede, hangi ülkede hangi statta oynanıyor?

Liverpool ile Milan arasında gerçekleşecek olan futbol maçının detayları merakla bekleniyor. Maçın hangi ülkede ve hangi statta oynanacağına dair bilgiler araştırılıyor. Liverpool Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve hangi statta oynanacağına dair tüm bilgiler bu haberde. Liverpool Milan maçı hangi kanalda, Liverpool Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Liverpool Milan maçı nerede, hangi ülkede hangi statta oynanıyor?

LİVERPOOL İLE MİLAN HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

TRT Spor, taraftarlara sevindirici haberi duyurdu. Avrupa'nın önde gelen kulüpleri ligin başlamasına az kala hazırlık maçlarıyla seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Liverpool ile Milan arasında oynanacak hazırlık maçı TRT?Spor'da canlı olarak yayınlanacak. Maçı Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallardan izleyebilirsiniz. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden, şifresiz şekilde erişilebilmektedir.

LİVERPOOL-MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Liverpool–Milan karşılaşması, Cumartesi günü saat 14:30'da başlayacak. Maç saati futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.

LİVERPOOL-MİLAN MAÇI NERDE, HANGİ ÜLKEDE OYNANACAK?

Liverpool ve Milan arasında oynanacak hazırlık maçı, Hong Kong'un Kowloon bölgesindeki Kai Tak Sports Park Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.