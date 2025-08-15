Liverpool Bournemouth hangi kanalda? Liverpool Bournemouth maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Liverpool Bournemouth maçı hangi kanalda? Liverpool Bournemouth Premier Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Liverpool Bournemouth maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Liverpool Bournemouth maçını hangi kanal veriyor? İşte Liverpool Bournemouth maçı yayın bilgisi haberimizde...

LİVERPOOL BOURNEMOUTH MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool Bournemouth maçı Bein Sports 3'ten canlı olarak yayınlanacak. Liverpool Bournemouth maçını Bein Sports kullanıcıları şifresiz izleyebilecekler.

LİVERPOOL BOURNEMOUTH MAÇI SAAT KAÇTA?

Liverpool Bournemouth maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç Bein Sports 3'ten canlı olarak izlenebilecek.