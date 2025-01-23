Livakovic neden yok, Livakovic gitti mi (FB - Lyon)?

Avrupa Ligi'nde tur atlamak isteyen Fenerbahçe, Lyon mücadelesine odaklandı. Özellikle ligde ezeli rakibi Galatasaray ile puan farkını azaltan Fenerbahçe, Avrupa mücadelesine moralli çıkacak. Sarı-lacivertlilerde gözler Dzeko, Szymanski, Tadic, En- Nesyri gibi yıldızlarda olacak.Peki, Livakovic neden yok, Livakovic gitti mi?

LİVAKOVİC NEDEN YOK, LİVAKOVİC GİTTİ Mİ?

Fenerbahçe'nin Livakovic'in sakatlık durumu ile ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol A Takımımızda, Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmanın son dakikasında sakatlık problemi yaşayan Dominik Livakovic'in MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."

Dominik Livakovic (d. 9 Ocak 1995), kaleci pozisyonunda görev yapan Hırvat milli futbolcudur. Prva HNL takımlarından Dinamo Zagreb'te forma giymektedir. Profesyonel kariyerine 2012 yılında NK Zagreb takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Dinamo Zagreb ve NK Zagreb takımlarında forma giydi.