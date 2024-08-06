Lille Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Lille Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11! Fenerbahçe bu akşam Lille ile hazırlık maçı oynayacak. Fenerbahçe'nin Lille ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Lille Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11 haberimizde!

LİLLE - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11

Lille Fenerbahçe maçı 11'i henüz belli olmadı. Lille Fenerbahçe maçı 11'i belli olduğunda haberimizde yer alacaktır. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i ise şu şekildedir:

Dominik Livakovic, Osayi, Ferdi, Çağlar, Jayden, İsmail, Mert Hakan, Szymanskı, Maxımın, Tadıc, Dzeko.

LİLLE - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Lille Fenerbahçe maçını EXXEN'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Lille Fenerbahçe maçını EXXEN'den şifresiz izleyebilmeniz için EXXEN Spor Paketi kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

LİLLE - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Lille Fenerbahçe maçı saat 21.30'da başlayacak.