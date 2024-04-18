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Lille elendi mi? Aston Villa-Lille UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı sona erdi

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Konferans Ligi'nde Aston Villa-Lille arasındaki maç heyecanla bekleniyordu. Maç sona erdi. Lille normal süreyi 2-1 önde kapattı. Peki, Aston Villa elendi mi? İşte elenen takım...

Lille elendi mi? Konferans Ligi'nde Aston Villa- Lille arasındaki maç heyecanla bekleniyordu. Maç sona erdi. Lille normal süreyi 2-1 önde kapattı. Peki, Aston Villa elendi mi? İşte elenen takım ve maça dair detaylar...

LİLLE - ASTON VİLLA MAÇI SONRASI KİM ELENDİ?

Lille normal süresini 2-1 önde kapattı Aston Villa maçını penaltı atışları sonucu kaybetti ve Konferans Ligi'nden elendi.

Aston Villa Lille'ı penaltılarda 4-3 mağlup ederek Konferans Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Lille elendi mi? Aston Villa-Lille UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı sona erdi

LİLLE - ASTON VİLLA MAÇ ÖZETİ

Lille Aston Villa'yı normal sürede 2-1 mağlup etti. İlk maç 2-1'lik Aston Villa üstünlüğü ile sona ermişti. Bu sebeple maç önce uzatmalara sonra da penaltılara kaldı.

Lille'ın gollerini 15. dakika Yusuf Yazıcı, 67'de Andre kaydetti. Aston Villa'nın golünü ise 87'de Cash attı.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

UEFA Avrupa Konferans Ligi Aston Villa FC Konferans Lille Futbol Gündem Spor Haberler

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