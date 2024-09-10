Letonya Faroe Adaları maçı hangi kanalda? Letonya Faroe Adaları maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Letonya Faroe Adaları maçı hangi kanalda? Letonya Faroe Adaları UEFA Uluslar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Letonya Faroe Adaları maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Letonya Faroe Adaları maçını hangi kanal veriyor? İşte Letonya Faroe Adaları maçı yayın bilgisi!

LETONYA FAROE ADALARI MAÇI HANGİ KANALDA?

Letonya Faroe Adaları maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Letonya Faroe Adaları maçını EXXEN'den şifresiz izleyebilmeniz için EXXEN Spor kullanıcısı olmanız gerekmektedir. EXXEN Spor Paketi sahipleri bu akşamki Letonya Faroe Adaları maçını şifresiz izleyebilecekler.

LETONYA FAROE ADALARI MAÇI SAAT KAÇTA?

Letonya Faroe Adaları maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Maç EXXEN'den canlı olarak izlenebilecek.

LETONYA FAROE ADALARI İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Letonya Faroe Adaları maçı 11'leri henüz belli olmadı.

LETONYA FAROE ADALARI MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Letonya Faroe Adaları maçı, Riga'da, Skonto stadions Stadyumu'nda oynanacak.