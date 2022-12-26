Leicester City - Newcastle canlı izle! 26 Aralık Leicester City - Newcastle United maçı kaç kaç, maç bitti mi, golleri kim attı?
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Dünya Kupası'nın ardından Premier Lig maçları bugün başladı. Bugünkü maçlardan birisi de Leicester City - Newcastle maçı oldu. Maçı canlı takip etmek isteyenler, Leicester City - Newcastle maçı kaç kaç, maç bitti mi, golleri kim attı? araştırması yapıyor. Peki, Leicester City - Newcastle maçı nereden izlenir? Leicester City - Newcastle canlı yayın linki var mı? İşte detaylar...
Premier Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Premier League (genellikle İngiltere dışında England Premier League (EPL) olarak adlandırılır), İngiliz futbolunda lig sisteminin en üst seviyesindeki ligdir. Leicester City - Newcastle canlı izle! 26 Aralık Leicester City - Newcastle maçı kaç kaç, maç bitti mi, golleri kim attı?
Leicester City - Newcastle United maçı 26 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 18:00 'da başladı.
Leicester City - Newcastle United maçını bein Sports 3 ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maçı bein Sports 3 kanalından canlı izleyebilirsiniz.
Maçta Newcastle United 3-0 önde. Maçta atılan goller şöyle:
Newcastle'nin golleri:
- 3. dakika : Chris Wood
- 7. dakika : Miguel Almiron
- 32. dakika : Joelinton
Maç, Leicester'da, King Power Stadyumu'nda oynanacak.