Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan LCW markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, LCW hangi ülkenin markası, kimin malı? İşte, detaylar…

LCW hangi ülkenin markası, kimin malı?

LCW hangi ülkenin markası, kimin malı, gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, LCW hangi ülkenin markası, kimin malı?

LCW HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

LC Waikiki veya kısa ismiyle LCW, 47.700 çalışanı ve 47 ülkede 1.047 mağazası bulunan İstanbul merkezli mağazalar zinciri. İsmini Hawaii adasında bulunan Waikiki plajından ve Fransızca "arkadaşlar" anlamına gelen "Les Copains" kelimelerinin baş harflerinden almaktadır.