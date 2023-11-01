Lays İsrail malı mı? Lays hangi ülkenin, kimin markası? Gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Lays İsrail malı mı? Lays hangi ülkenin, kimin markası?

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Lays markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Lays İsrail malı mı? Lays hangi ülkenin, kimin markası? İşte, detaylar…

LAYS HANGİ ÜLKENİN MALI?

Lay's (Birleşik Krallık'ta ve İrlanda'da Walkers, Mısır'da Chipsy, Vietnam'da Poca,[2] İsrail'de Tapuchips,[3] Meksika'da Sabritas adıyla bilinir) PepsiCo'nun Frito-Lay şirketinin sahibi olduğu bir cips markasıdır. 1932 yılında kuruldu. Lay's cipsleri 1965'ten bu yana PepsiCo'nun sahibi olduğu bir şirket olan Frito-Lay'in bir parçası olarak pazarlandı. Frito-Lay grubun diğer markaları arasında Fritos, Doritos, Ruffles, Cheetos, Rold Gold krakerleri ve Sun Chips vardır.Lays Türkiye'de en sevilen ve popüler markalardan biridir. Klasik, Baharat çeşnili, Mevsim Yeşilliği-Yoğurtlu ve Zeytinyağlı çeşitleri vardır. Türkiye'de Manisa, Kocaeli Suadiye ve Mersin Tarsus'taki fabrikalarında üretiliyor.