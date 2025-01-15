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Kyle Walker Galatasaray'a gelecek mi?

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Galatasaray'ın son dönem yaptığı transferlerde etkin rol oynayan George Gardi, ara transfer dönemi başlar başlamaz sarı kırmızılılara sürpriz bir öneriyle geldi. Peki, Kyle Walker Galatasaray'a gelecek mi?

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi başta olmak üzere birçok önemli transferinde büyük paya sahip olan George Gardi, sarı-kırmızılılara Manchester City'nin tecrübeli sağ beki Kyle Walker'ı önerdi. Bu öneriye sıcak bakan Cimbom, kiralık transfer konusunda görüşmelerin başlaması için İtalyan menajere yetki verdi. Kyle Walker Galatasaray'a gelecek mi?

KYLE WALKER GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Ali Naci Küçük'ün haberine göre; George Gardi, Manchester City'den Kyle Walker'ı Galatasaray'a önerdi. Sarı-kırmızılıların yıldız isimleri transfer etmesinde çok büyük payı olan Gardi, Victor Osimhen'in sarı-kırmızılılara gelmesinde başrol oynayan isim olmuştu.

GARDIYE YETKİ VERİLDİ, GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Öte yandan bu öneri sonrasında İngiliz oyuncuyu değerlendirmeye alan Galatasaray yönetimi, son kararını da verdi. Sarı kırmızılılar, 34 yaşındaki tecrübeli futbolcuyu kiralama formülü ile getirmesi için George Gardi'ye transfer yetkisi verdi. İtalyan menajer, yıldız futbolcu için Manchester City ile kısa süre içinde görüşmelere başlayacak.

SEZON PERFORMANSI

Kyle Walker, bu sezon istediği sonuçları alamayan Manchester City'de 18 maça çıktı ve 34 yaşındaki sağ bek, bu karşılaşmalarda gol veya asist katkısı yapamadı. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen tecrübeli futbolcunun İngiliz ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kyle Walker Galatasaray'a gelecek mi?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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